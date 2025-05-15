Kırmızı halıda göz kamaştırdı! Bella Hadid'in tarzına beğeni yağdı

Haber Merkezi

Modellik dünyasında en çok talep gören yüzlerden biri olan Bella Hadid, 2025 Cannes Film Festivali açılışında yeni sarı saçları ve şık siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.

BACAKLARINI GÖSTERDİ

"Leave One Day" filminin galasında görünen Hadid, bacaklarını gösteren yırtmaçlı bir elbise giydi.

TEK GALASI DEĞİL

Vücuduna oturan zarif elbisesiyle kırmızı halıda gülümseyerek yürüyen modelin, festival boyunca birçok galaya daha katılması bekleniyor.

Bu yıl Cannes Film Festivali, kıyafet kurallarını sıkılaştırdı. Grand Auditorium Louis Lumière'de düzenlenen gösterimlerde takım elbiseler, smokinler ve klasik uzun elbiseler tercih ediliyor. Festivalin bu kararının, Fransız televizyon kanallarının hassasiyetleriyle ilgili olabileceği düşünülüyor.