Kısmetse Olur Cansel Çördük yaz karelerini yayınladı! Küçük bikinisine beğeni yağdı

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, projenin bitmesine rağmen hala magazin gündeminde yer alıyor.

Cansel Çördük, yarışma sırasında yaşadığı Eser West ile ilişkisi ve daha sonra ortaya çıkan Arda Turan yazışmaları ile gündeme gelmişti. Bir süre sonra ülkeyi terk eden Çördük, Amerika’da yeni bir hayat kurdu.

Çördük, cesur paylaşımları ve değişimiyle sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Yarışmacı son olarak, minik bikinisiyle poz vererek değişimiyle adından söz ettirdi.

Görenlerin tanıyamadığı Cansel Çördük'e pek çok mesaj geldi.

"VÜCUDUM KUM SAATİ GİBİ"

Vücuduyla ilgili yapılan yorumlara daha önce cevap veren eski yarışmacı, “Arkadaşlar aranızda bazen basenleri çıkmış, kalçan göğsün büyümüş diyenler var, olabilir. Seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi, çok seviyorum kadın olarak.” demişti.