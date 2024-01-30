Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün son pozları olay oldu! Göğüslerini bantladı Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen gelin adayı Cansel Çördük, yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

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Kısmetse Olur'un ilk sezon yarışmacılarından biri olan Cansel Çördük, iddialı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Eski haliyle bilen tanımaz

Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri olan Cansel Çördük'ün son halini görenler tanıyamıyor.

Göğüsleri bantladı

Çördük, şimdi ise son paylaşımıyla çok konuşuldu. Çördük, 472 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünde yayınladığı paylaşımda, göğüslerinin üstünde bant detaylı bir bluz giydi.

Ünlü ismin pozları, gören takipçilerinin ağızlarını açıkta kaldı.

Tepki gördü

Çördük, hem poz verdi hem de bir yandan saçlarıyla oynadı. Ünlü yarışmacı sosyal medyada bu pozlarıyla bazı takipçilerden de tepki gördü.

Birinci olmuşlardı

Kısmetse Olur programı ile hayatımıza giren Cansel Çördük, programdaki tavırları ve Eser West ile yaşadığı aşkla akıllara kazındı. İkili, ekranlar önünde yaşadıkları aşk ile yarışmada birinci olmuştu.

Programdan sonra Amerika'ya taşınıp kendine yeni bir hayat kuran Cansel Çördük, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.