Kısmetse Olur Cansel kuyruklu kostümüyle poz verdi

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Bir dönemin en popüler programlarından Kısmetse Olur'la birlikte tanınarak ünlenen birçok isim arasında olan Cansel Çördük, programda Eser West ile olan ilişkisiyle hafızalara kazınmıştı.

Yarışmadan sonra Türkiye’yi terk eden ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Cansel'den yeni bir paylaşım geldi.

Yaptırdığı estetikler, zayıflığı ve erotik pozlarıyla dikkat çeken Cansel, son olarak bir partiye katıldı.

Kuyruk takıp poz veren Cansel Çördük'e hayranlarından beğeni yağdı.

Kısmetse Olur Cansel, daha önce kendisini eleştirenlere cevap vermişti:

"VÜCUDUM KUM SAATİ GİBİ"