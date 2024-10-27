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Kısmetse olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen evlendi

Kısmetse olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen evlendi Kısmetse Olur programı ile adını duyuran yarışmacı Ayça Ekin Beğen, gizli bir şekilde evlendi. Beğen, düğün günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.