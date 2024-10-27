Kısmetse Olur programının yarışmacıları tek tek bekarlığa veda ediyor...
Aybüke Çangal'ın evlilik teklifinin ardından, kadın yarışmacılardan bir isim daha dünyaevine girdiğini duyurdu.
Polemikleri ve çalkantılı aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Ayça Ekin Beğen, dün evlendiğini duyurdu.
EVLENDİ
Uzun süredir gizli gizli aşk yaşadığı gizemli sevgilisiyle evlenen Beğen, sosyal medyadan yaptığı gelinlikli paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.
ARKADAŞLARIYLA DOYASIYA PARTİLEDİ
Düğününe birçok ünlü ismi ve arkadaşlarını çağıran fenomen, düğün sonrası arkadaşlarıyla partiledi.
GİZEMLİ DAMAT MERAK EDİLDİ
Ani bir evlilik kararıyla hayranlarını da şaşırtan fenomenin, eşiyle nerede tanıştığı, evlilik kararını nasıl aldığı merak edildi.
İŞTE FENOMEN AYÇA'NIN DÜĞÜNÜNDEN KARELER
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