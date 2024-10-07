Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Ayanoğlu komşusu tarafından tacize uğradı Katıldığı ilişki programı sayesinde adını duyuran Fenomen Cansel Ayanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yan komşusunun tacizine uğradığını ve şikayette bulunduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi

Son zamanlarda gündeme gelen kadına şiddet ve cinayetlerinin ardından ülke genelinde büyük bir panik hali yaşandı.

Taciz ve tecavüz olaylarını görünür hale getirmek isteyen ve tepki vermenin gerekli olduğunu vurgulayan kadınlar, kendi hikayelerini paylaşmaya başladı.

Bunlardan biri de Kısmetse Olur programında yarışan estetisyen ve fenomen Cansel Ayanoğlu oldu.

TACİZE UĞRADIĞI ANLARI ANLATTI

Programda yansıttığı renkli kişiliği ve çalkantılı aşkı sonrası popüler olan Cansel Ayanoğlu, yaşadığı taciz olayını takipçileriyle paylaştı.

KENDİ EVİNDE KOMŞUSU TARAFINDAN TACİZ EDİLDİ

Fenomen Cansel Ayanoğlu, yüksek güvenlik önlemi bulunduğu için tercih ettiği sitede, alkol aldıktan sonra kapısına dayanan yan komşusu tarafından rahatsız edildiğini söyledi.

Sertçe çalınan kapıyı panik haliyle aniden açtığını belirten Ayanoğlu, büyük bir korku yaşadığını söyledi.

"BEN KIZIMLA YAŞIYORUM"

Küçük kızı ile tek başına olduğu sırada bu olayı yaşadığını açıklayan fenomen, soluğu karakolda aldı.

Şikayet dilekçesini sosyal medya hesabında paylaşan fenomen, uzaklaştırma kararı istediğini ancak olumsuz bir cevap aldığını açıkladı.