Haberler



Magazin



Kısmetse Olur yarışmacısı Rabia Karaca son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

Kısmetse Olur yarışmacısı Rabia Karaca son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu Bir dönemin en popüler yarışmalarından Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damgasını vuran Rabia Karaca değişimiyle gündem oldu.