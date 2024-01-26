Kısmetse Olur yarışmacısı Rabia Karaca son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

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Evlendirme programı Kısmetse Olur'un ikinci sezonunda yer alan gelin adayı Rabia Karaca, şimdilerde Öykü Serter'in sunduğu YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına dahil oldu.
Berke için geldi
O dönem damat adayı Gökhan ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalarda kalan Rabia Karaca, evlenmek istediği için programa katıldığını söyledi.
Karaca, şimdi evin popüler damat adayı Berke'yi beğenerek geldiğini söyledi.
Kısmetse Olur'a yeniden gelen Karaca'yı kimse tanıyamadı.
Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönüşen Karaca'nın son hali gündem oldu.
'Bu başkası bence'
Rabia Karaca'nın son haline sosyal medyada; 'Bu başkası bence', 'Bu nasıl bir değişim ya', 'Yerine biri geçmiş' gibi yorumlar yapıldı.
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