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Kısmetse Olur yarışmacısydı! Fenomen Aybüke Çangal evleniyor

Kısmetse Olur yarışmacısydı! Fenomen Aybüke Çangal evleniyor Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla adından söz ettiren Aybüke Çangal, yeni sevgilisinden evlenme teklifi aldı. Ünlü gelin adayı o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.