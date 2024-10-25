Haber Merkezi
TikTok'tan paylaştığı videolarla ünlenen Aybüke Çangal, son olarak Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmış ve adından söz ettirmişti.
YARIŞMADAN BULDUĞU OLMADI
Programda Tolga Kandemir'le büyük bir aşk yaşayan Çangal, bu ilişkisini yarışmanın ardından sonlandırmıştı.
EVLENİYOR
Yeni bir aşka yelken açan ünlü isim, doğum gününde evlilik teklifi aldı.
Çangal, sevgilisine 'evet' dediği anları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış