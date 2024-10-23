Kısmetse Olur'un aşıkları Elif Nur Yel ile Sedat Polat barıştı

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Kısmetse Olur programına aşkları ile damga vuran Elif Nur Yel ile Sedat Polat, yarışmadan şampiyon olarak ayrılmıştı.

Yarışmanın ardından da aşklarına doludizgin devam eden ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ayrılıklarını duyurmuştu.

AYRILIK ÇOK SÜRMEDİ

Elif Nur Yel, Instagram kanalından yaptığı paylaşımda; "2 yıldır süren ilişkimiz bitti arkadaşlar. Daha fazla yorum, hiçbir şey görmek istemiyorum. Herkese seçtiği hayatında başarılar." demişti.

Ünlü çift, ayrılığa daha fazla dayamadı ve tekrar barıştı. Elif Nur Yel, Instagram hesabından paylaşım yaparak barıştıklarını ilan etti.