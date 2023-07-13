Kıvanç Tatlıtuğ reklamlardan 60 milyon TL kazandı Ekranların en çok kazanan ünlü isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, reklam gelirlerini artırdı.

ensonhaber.com

Aile dizisiyle ekranlara geri dönen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, gelen reklam tekliflerine yetişemiyor.

Birkaç firmaya olumlu dönüşte bulunan yakışıklı oyuncu, şimdi de ünlü e-ticaret markasının reklam filmlerinde oynayacak.

30 milyon TL

Oynadığı diziler ve reklam filmlerinden kazandığı para ile ciddi bir servet yapan Tatlıtuğ, son yaptığı anlaşmayla 30 milyon TL alacak.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz ayda bir bebek bezi markasının yeni reklam yüzü olmuştu. Tatltıuğ, Eşi Başak Dizer ile kamera karşısına geçmişti. Ünlü çifte bebekleri Kurt Efe değil, cast ajansından bulunan bir bebek eşlik etti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve başarılı tasarımcı Başak Dizer’in bu reklam anlaşmasından tam 30 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

Toplamda 60 milyon TL

Kıvanç Tatlıtuğ, iki farklı marka ile yaptığı reklam anlaşmasından toplamda 60 milyon TL kazanmış oldu.