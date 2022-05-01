Kıvanç Tatlıtuğ aşkını anlattı: Başak'ı her gün bambaşka sevmeyi öğrendim

Bir dergiye röportaj veren Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e olan aşkını duygusal sözlerle dile getirdi. Tatlıtuğ, "Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi.'' dedi.

Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te sade bir törenle dünya evine girdi.

Mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 15 Nisan'da Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucağına aldı.

İlk kez anne-baba olma sevincini yaşayan çiftten Tatlıtuğ, duygularını ''Annelik babalık provaları yapıyoruz. Dünyanın en güzel duygusu, kelimelerle tarif edilemez…'' sözleriyle dile getirdi.

Tatlıtuğ, kapak yüzü olduğu özel bir dergiye verdiği röportajda stil danışmanı eşi Başak Dizer'e olan aşkını anlattı. Ünlü oyuncu, duygusal sözleriyle hayranlarından tam not aldı.

"Çok sevmek yetmedi"

Kıvanç Tatlıtuğ, verdiği röportajda eşi Başak Dizer'e olan sevgisini ve hislerini şu sözlerle dile getirdi:

''Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi.''





''Gözlerindeki mutluluğu hissettiğimde karnım doyuyor''

Bir insanı sevmenin onun mutluluğu için çaba göstermekten başladığını belirten Tatlıtuğ, ''Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele.'' şeklinde konuştu.

38 yaşındaki yakışıklı oyuncunun sözlerine ''Başak Dizer çok şanslı'' yorumları yağdı.