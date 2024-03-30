Kıvanç Tatlıtuğ aşkını bir kez daha gösterdi! Eşi için koluna dövme yaptırdı

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Türkiye'nin hem en başarılı hem de en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile evli.
Kurt Efe adında da bir oğlu olan Tatlıtuğ, eşine aşkını ise sık sık dile getiriyor.
Bu konuda sosyal medyada yapılan birçok paylaşıma da konu olan oyuncu, yeni bir dövme yaptırdı.
"B" harfli yeni dövme
Geçtiğimiz yıl eşi Başak Dizer (13 Nisan 1977) ve oğlu Kurt Efe'nin (15 Nisan 2022) doğum tarihlerini pusula olarak dövme yaptıran Tatlıtuğ, bugüne kadar hiç görülmeyen dövmesiyle gündem oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ'un yine eşi Başak Dizer ile ilgili bir dövme yaptırdığı ortaya çıktı. Dövmenin merkezindeki "B" harfi dikkat çekti.
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