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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

Tatlıtuğ, katıldığı programda baba olma ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başarılı oyuncu, baba olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini ve baba olmanın kendisini nasıl değiştirdiğine değindi.

"RUHUMU TAMAMLADI"

Oyuncu, "Beni daha vicdanlı, insanlara karşı daha tatlı bir hale getirdi. Çocuk sana, nasıl anne baba olman gerektiğini kendisi söylüyor. Sonuçta hepimiz öleceğiz ama aradaki o tamamlanma duygusunu ben oğlumla çok hissettim. Oğlum, vücudum ve ruhumdaki boşlukları tamamladı." diye konuştu.