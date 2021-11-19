Kıvanç Tatlıtuğ: Bebek haberi bizi çok mutlu etti

Kıvanç Tatlıtuğ: Bebek haberi bizi çok mutlu etti

Baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını dile getirdi.

2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden müjdeli haber geldi. Magazin dünyasının en ünlü çiftinden, bugünlerde bebek heyecanı yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde kardeşinin eşini dinlemeye giden Kıvanç Tatlıtuğ, mekan çıkışı cevap verdi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

"Baba olacağınızı öğrendiğinizde ne hissettiniz?" sorusu üzerine Kıvanç Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Bu güzel duygumuzu paylaşan sizler başta olmak üzere; tanıdığımız-tanımadığımız herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin." yanıtını verdi.

"CİNSİYETİ ÖNEMLİ DEĞİL"

"Cinsiyeti konusunda, ismi konusunda Başak Hanım ile aranızda konuşuyor musunuz?" sorusu üzerine Kıvanç Tatlıtuğ "Bu konuda çok yeniyiz. Süreci gözlemleyerek öğreniyoruz. Önce sağlıklı olsun ve sağlıklı gelsin. Cinsiyeti bizim önceliğimiz olmadığı için ismi konusunda da hiç konuşmadık" şeklinde konuştu.