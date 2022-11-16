Kıvanç Tatlıtuğ: Beren ile çalışmak çok konforluydu

Kıvanç Tatlıtuğ, 12 yıl sonra bir aşk filminde buluştuğu Beren Saat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, önceki akşam Etiler’de bir restoranda yemek yedi. Yakışıklı oyuncu, mekan çıkışı basının sorularını yanıtladı.

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir araya geldi ve bir sinema filminde rol aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, çekimlerin çok iyi geçtiğini çünkü Beren Saat ile çalışmanın çok konforlu olduğunu açıkladı.

"Harikaydı"

Amerika’da Beren Saat ile film çekimlerinin çok iyi geçtiğini söyleyen Tatlıtuğ, “Beren ile çalışmak çok konforluydu. Su gibi akıp geçti. Genel anlamda harikaydı.” dedi. Filmin galasına, ailece korona oldukları için katılamadığını söyledi.

"Baba olunca her şey değişti"

Kısa bir süre önce oğlu Kurt Efe’yi kucağına alan Tatlıtuğ “Baba olunca hayatımda çok şey değişti. Sabah kalkışlarım bile başka şekilde oluyor.” dedi. Eşi Başak Dizer’e oğullarının bakımında da çok yardımcı olduğunu söyleyen oyuncu, “Hayat her anlamda müşterek. Seve seve yardım ediyorum. Oğlumun her anı bambaşka tecrübe.” dedi.

"Sarışın ve renkli gözlü"

Kurt Efe’nin kendisine benzediğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, “Şu an sarışın ve renkli gözlü.” dedi.