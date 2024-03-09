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Kıvanç Tatlıtuğ bu kez dövme yaptı! O anları sosyal medyada paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ bu kez dövme yaptı! O anları sosyal medyada paylaştı Vücuduna yaptırdığı dövmelerle dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez dövme yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun o anları gündem oldu.