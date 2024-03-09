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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başladı.

Sık sık yakın arkadaşlarıyla olan karelerini de paylaşan Tatlıtuğ, bu kez yaptığı paylaşımla şaşırttı.

Bu kez dövme yaptırmadı

Tatlıtuğ, bir dövme sanatçısına dövme yaptı.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Övgü yağdı

X'te de paylaşılan videonun ardından sosyal medya kullanıcıları Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü yağdırdı.

'Her iş geliyor elinden', 'Bir işi de becereme' gibi yorumlar yağdı.

Baykuş dövmesi yaptırmıştı

Oyuncu geçtiğimiz günlerde deniz aşığı olan ünlü oyuncu, denizaltı canlılarından dövmeler yaptırdı. Ardından son dövmesi ise baykuş oldu.

Oyuncunun dövmeleri...