Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy sorusundan rahatsız oldu İki yakın arkadaş Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında bir süredir küslük haberleri gündeme geliyordu. Bir giyim markasının lansmanında görüntülenen Tatlıtuğ'a "Çağatay Ulusoy ile küs müsünüz?" sorusu soruldu.

ensonhaber.com

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un, Instagram'da birbirlerini takip etmemesi küslük iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ dostluğunun bittiğine dair iddialar sosyal medyada konuşulurken buna dair sorular, son olarak Tatlıtuğ'a soruldu.

Lansmanda sorulan bu soru, yakışıklı oyuncuyu rahatsız etti. Ancak Tatlıtuğ yine de kibarlığından ödün vermeden bu soruya kısaca yanıt verdi.

"Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz ama..."

Tatlıtuğ, "Bugünün konusu değil ama... Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Çünkü dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz ama..." yanıtını verdi.

Ulusoy da daha önce, "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Hiçbir zaman birbirimizi takip etme durumumuz olmadı. E tabi benim işim, onun işi, çocuğu oldu... O yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar." demişti.