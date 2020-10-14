Kıvanç Tatlıtuğ, ekranlara dönüş imzasını attı

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, yeni projeler için OGM Pictures ile anlaştı.

Son dönem büyük bir atılım gösteren ve hem dizi, hem sinema dünyasına iddialı yapımlar kazandıran OGM Pictures, yeni yapımlar için harekete geçti. Bu konuda şirketin resmi sosyal medya hesaplarından destekleyici bir paylaşım yapıldı.

Paylaşıma göre Kıvanç Tatlıtuğ da OGM Pictures saflarına katıldı. Yapılan yeni anlaşmaya göre, Tatlıtuğ, bir dizi bir de film projesi için OGM ile anlaşma imzaladı.

Gülseren Budayıcıoğlu'yla bir anlaşma yapan ve onun, mesleki anılarına dayanan romanlarının haklarını elde eden OGM Pictures, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda adlı iki iddalı diziyle izleyici karşısına çıktı.

"KIVANÇ TATLITUĞ GRUBA KATILDI"

Alınan güzel sonuçlardan sonra Kıvanç Tatlıtuğ'dan ile Çağatay Ulusoy'un da yeni projelere dahil olacağı konuşuluyor. Son paylaşım, en azından bir tanesinin resmileştiği anlamına gelebilir. OGM Pictures'ın yaptığı paylaşımda bir mesaj bildirimi görülüyor ve "Kıvanç Tatlıtuğ OGM Pictures grubuna katıldı" yazısı beliriyor. Böylece, Tatlıtuğ ile bir anlaşma yapıldığı da anlaşılıyor.

2021'DE GELİYOR

İddialara göre, OGM'nin sıradaki uyarlamaları, Gülseren Budayıcıoğlu'na ait Kral Kaybederse ve Camdaki Kız romanları üzerine olacak. Canlandırdığı her karakterle farklı bir kişiliğe bürünen ve oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ, OGM Pictures imzasını taşıyacak iki proje ile 2021 yılında izleyicisiyle buluşacak. Başarılı oyuncu, bir dizi ve bir filmde yine unutulmaz karakterlere hayat verecek.