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    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocuklarının ismine karar verdi

    2014 yılında oynadığı “Kurt Seyit ve Şura” dizisinden esinlenen Kıvanç Tatlıtuğ’un, oğluna “Kurt” adını vereceği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 11:05
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    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocuklarının ismine karar verdi

    44 yaşındaki stil danışmanı Başak Dizer, hamile…

    Bu ay sonu ise doğum var. Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile son dönemlerini Bodrum’da geçiren çift, doğuma kısa bir süre kala İstanbul’a döndü.

    ÇOCUĞUN İSMİ “KURT” OLACAK İDDİASI

    Çift, ilk çocukları için hazırlıklarını ara vermeden sürdürürken, magazin basını ilginç bir iddia ortaya attı.

    Buna göre Tatlıtuğ-Dizer çiftinin çocuklarına “Kurt” ismini vereceği öne sürüldü.

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocuklarının ismine karar verdi #1

    DİZİDEN ESİNLENDİ

    “Kurt” ismi, yakışıklı oyuncunun 2014 yılında başrolünde oynadığı “Kurt Seyit ve Şura” dizisinden geliyor.

    Farah Zeynep Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlenen Tatlıtuğ’un, oğluna bu ismi vermeyi düşündüğü belirtiliyor.

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocuklarının ismine karar verdi #2

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocuklarının ismine karar verdi #3


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