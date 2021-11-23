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    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer İstanbul'u terk etti

    Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin hamile olması nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 10:55
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    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer İstanbul'u terk etti

    Baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, beş yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü Başak Dizer'in hamile olması nedeniyle, çekimleri Kars'ta gerçekleşen 'Aşıklar Bayramı' filmi biter bitmez Bodrum'a gitti.

    PANDEMİ ÖNLEMİ

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle İstanbul'a dönmek istemeyen 38 yaşındaki oyuncu, üç aylık hamile olan eşiyle birlikte uzun bir süre orada kalacak.

    KIVANÇ'TAN EŞİNE TAM DESTEK

    Şimdilerde projesi olmayan Kıvanç Tatlıtuğ, 44 yaşındaki stil danışmanı eşiyle Bodrum'da yürüyüşler yaparak, Başak Dizer'e hamilelik döneminde destek olacak.

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer İstanbul u terk etti #1

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