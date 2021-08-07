Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’den yangın bölgesi için bağış

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’den yangın bölgesi için bağış

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, yangın bölgelerine müdahale edilmesi için bağışta bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer’e teşekkür etti.

Türkiye’de günlerdir devam eden orman yangınları için kollarını sıvayan sanatçılardan Haluk Levent, Twitter hesabından yardım çağrısında bulundu.

“Herkes “Helikopteri biz nasıl kiralayacağız? Bize izin verirler mi? “ diye soruyor. Rusya’da 2 yangın uçağı buldum. Fransa’da ve İngiltere’de de buldum. Kiralamak isteyen holding sahipleri, güzel ülkemin iş insanları bana ulaşmanız yeterli” diye yazan Haluk Levent’in ricasına cevap gecikmedi.

Birkaç şirket ile birlikte oyunculardan da destek geldi…

300 BİN LİRALIK BAĞIŞ

Türkiye’de başarılı projelere imza atan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, helikopter kiralanması için 300 bin liralık bağışta bulundu.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent bu yardımı, “Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aradılar. ‘Abi Helikopter kiralamada bizim de desteğimiz olsun istedik. 300 bin TL‘lik bağış yapma kararı aldık’ dediler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e çok teşekkürler.” diyerek duyurdu.