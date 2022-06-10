Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe görüntülendi

Geçtiğimiz nisan ayında ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

Stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan’da baba olmuştu.

"Şimdilik sarışın"

Kıvanç Tatlıtuğ’un “Şimdilik sarışın ama hatları anneye benziyor” diye anlattığı oğlu Kurt Efe de ilk kez görüntülendi.

Aynı babası

Objektiflere yakalanan Kurt Efe'nin babasıyla benzerliği dikkat çekti.

Doğumdan sonra İstanbul'dan ayrılan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, bir süredir Yalıkavak’taki evlerinde kalıyor.

Oğlundan ayrılamıyor

Şu sıralar yakın dostlarını evlerinde ağırlayan çift, denize girerken objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla beraber denize giren Tatlıtuğ, sudan çıkar çıkmaz eşinin yanına gidip oğlunu uzun uzun sevdi.

Görüntülerde ünlü çiftin bebekleri için Filipinli bakıcı da tuttuğu görülüyor.