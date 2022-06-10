Petrol
122.58
-0.40%
Euro
18.2242
-0.18%
Dolar
17.1042
-0.08%
Altın
1.006
-1.26%
Borsa
2559
-0.49%
Bitcoin
517.013
-1.17%
BTXN Coin
10.66
-4.65%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C
    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe görüntülendi

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe görüntülendi

    Geçtiğimiz nisan ayında ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan’da baba olmuştu.

    "Şimdilik sarışın"

    Kıvanç Tatlıtuğ’un “Şimdilik sarışın ama hatları anneye benziyor” diye anlattığı oğlu Kurt Efe de ilk kez görüntülendi.

    Aynı babası

    Objektiflere yakalanan Kurt Efe'nin babasıyla benzerliği dikkat çekti.

    Doğumdan sonra İstanbul'dan ayrılan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, bir süredir Yalıkavak’taki evlerinde kalıyor.

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer in oğulları Kurt Efe görüntülendi #1

    Oğlundan ayrılamıyor

    Şu sıralar yakın dostlarını evlerinde ağırlayan çift, denize girerken objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla beraber denize giren Tatlıtuğ, sudan çıkar çıkmaz eşinin yanına gidip oğlunu uzun uzun sevdi.

    Görüntülerde ünlü çiftin bebekleri için Filipinli bakıcı da tuttuğu görülüyor.

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer in oğulları Kurt Efe görüntülendi #2

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer in oğulları Kurt Efe görüntülendi #3


    İlginizi Çekebilir

    ABD-Meksika sınırında bir narko-tünel daha: 242 metre uzunluğunda
    Dünya

    ABD-Meksika sınırında bir narko-tünel daha: 242 metre uzunluğunda

    Yalova'da zehirli pusula denizanası sinyali
    Gündem

    Yalova'da zehirli pusula denizanası sinyali

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir