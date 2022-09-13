Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York’ta

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York’ta

12 yıl aradan sonra yeni bir filmde buluşan ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, New York’ta görüntülendi. Filmin, yurt dışı çekimlerinin yapıldığı öğrenildi.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu’nun tekrar bölümleri bile hala sosyal medyada konuşulabiliyor.

Öyle ki dizinin başrol oyuncuları, hiç gündemden düşmüyor.

Bunlardan ikisi Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat…

New York çekimleri başladı

İkili, 12 yıl aradan sonra aynı filmde buluşuyor.

Filmin İstanbul tarafı bitti, New York’taki çekimleri başladı.

Ünlü oyuncuların New York’tan kareleri ise yine gündeme bomba gibi düştü.

Gören heyecanlandı

Her iki oyuncunun da hayranları, bu kareleri görünce büyük heyecana kapıldı.

Sosyal mecralarda hemen Aşk-ı Memnu dönemleri hatırlatıldı.

İkilinin aradan geçen zamanda neredeyse hiç değişmemiş olması da yorumlara yansıdı.

Geçmişleriyle hesaplaşacaklar

Gönenç Uyanık'ın yöneteceği filmin senaryosunu “Zeytin Ağacı”nı yazan Nuran Evren Şit kaleme aldı.

Filmde Beren Saat Serin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Mehmet karakterine hayat veriyor.

Hikâyede bir çiftin geçmişleriyle hesaplaşmaları etkileyici sahnelerle anlatılıyor.