Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı'dan tatil pozu Yıllardır iki yakın dost oldukları bilinen oyuncu dostlar Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı tatilde de bir araya geldi.

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Şu sıralar Aile dizisinde Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, projesinin ardından hemen tatile çıktı. Dizi çekimleri başalayan kadar İstanbul'a dönmeye niyeti olmayan yakışıklı oyuncu ailesi ve yakın arkadaş grubuyla yazın tadını çıkarıyor.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan eşi Başak Dizer, mutlu aile pozlarının yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ'un tek karesini paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Daha önce yakışıklı oyuncunun havuz karelerini yayınlayan Dizer yeni fotoğraflar yükledi.

Keyifler yerinde

Başak Dizer bu defa Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisi gibi oyuncu olan yakın dostu Kıvanç Kasabalı ile keyif yaptığı anları fotoğrafladı. Yemek masasında poz veren iki yakın dostun karesi sosyal medyada gündem oldu.

"İki Kıvanç bir arada"

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