Kıvanç Tatlıtuğ imaj değişikliğine gitti

Haber Merkezi

Türkiye'nin en yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren Tatlıtuğ, imaj tazeledi.

İMAJ TAZELEDİ

Kıvanç Tatlıtuğ, sakallarını kısaltıp, saç modelini değiştirdi.

Yeni görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşan ünlü oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu.

"KOCAN OLAY"

Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler "Bu ne yakışıklılık Allahsız", "Adam ne yapsa oluyor", "Sarı Saruhan geliyor belli", "Adama bakmaya doyamıyorum", "Başak kocan olay git tadını çıkar" yorumlarında bulundu.