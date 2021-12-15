Kıvanç Tatlıtuğ: İsim düşünmedik

Baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, bebeğini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 44 yaşındaki stil danışmanı eşi Başak Dizer'in, geçtiğimiz haftalarda üç aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ise Beyoğlu’nda yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Heyecanı ve mutluluğu her halinden belli olan oyuncu, bebekle ilgili ilk kez konuştu.

"ÇOK MUTLU OLDUK"

Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık." dedi.

OĞULLARI OLACAK

Hamileliğinde dördüncü ayına giren Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Yakın çevresine müjdeyi veren tasarımcı, oğlunun odası için hazırlıklara başladı.