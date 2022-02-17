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    Kıvanç Tatlıtuğ kar tatilinde

    Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni poz geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 11:51
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    Kıvanç Tatlıtuğ kar tatilinde

    Şu sıralar anne-baba olmak için geri sayıma başlayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kar tatiline çıktı.

    Yakışıklı oyuncu kayak yaparken 6.5 aylık hamile olan stil danışmanı ise haliyle izlemekle yetindi.

    BAŞAK ÇEKTİ

    Bugün ise Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü manken-oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

    Erkek bebek bekleyen çiftin, çocuklarının nasıl olacağı merakla bekleniyor.

    Kıvanç Tatlıtuğ kar tatilinde #1

    Kıvanç Tatlıtuğ kar tatilinde #2

    Kıvanç Tatlıtuğ kar tatilinde #3

    Kıvanç Tatlıtuğ kar tatilinde #4


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