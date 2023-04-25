Kıvanç Tatlıtuğ kardeşleriyle poz verdi Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sır gibi sakladığı kız kardeşi ve abisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şu sıralar Serenay Sarıkaya ile başrlünü paylaştığı Aile dizisindeki performansıyşa çok konuşulan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem oyunculuğu, hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Başak Dizer'le mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe'nin 1'inci yaş gününü kutladı.

Ünlü oyuncu sır gibi sakladığı kız kardeşi ve abisiyle poz verdi. Bu paylaşıma binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler, 'güzellik genetik' gibi yorumlarda bulundu.