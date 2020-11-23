Kıvanç Tatlıtuğ kazağı yok sattı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sokak stiliyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Stil danışmanı eşi Başak Dizer tafından giydirilen Kıvanç Tatlıtuğ, tarzıyla yine olay oldu.

EŞİ GİYDİRİYOR

Giyimiyle yakından takip edilen yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz gün Etiler sokaklarında sergilediği kışlık stiliyle çok beğenilmişti.

TÜKENDİ

Tatlıtuğ'un giydiği dünyaca ünlü markanın 5 bin TL'lik renkli yün kazağı Türkiye'de satışa sunulduğu mağazada birkaç gün çinde tükendi.

"NE GİYSE YAKIŞIYOR"

Başak Dizer verdiği bir röportajda "Birlikte alışverişe çıktığımızda 'bu parça sana çok yakışır' diye yönlendirdiğim çok oluyor. Ama eşim diye demiyorum, ne giyse çok yakışıyor." demişti.