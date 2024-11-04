Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe'nin eğitimi için Türkiye'yi terk ediyor! Artık İngiltere'de yaşayacaklar

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2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022’de ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

KURT EFE İNGİLTERE'DE OKUYACAK

Ünlü çift büyüyen ve okula gitme yaşı gelen oğulları Kurt Efe için artık başka bir ülkede yaşayacak.

İkili, oğullarının eğitimi için Londra’ya taşınma kararı aldı. Kreşe başlamaya hazırlanan Kurt Efe yurt dışında okuyacak.

Türkiye'deki evlerini kapatmayı düşünmeyen çift okullar tatil oldğunda ve iş için ülkelerinde olacaklar.