Kıvanç Tatlıtuğ, modifiye işine girdi

Kıvanç Tatlıtuğ, açtığı tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı.

Arablara ve motosikletlere tutkun olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu hobisini işe dönüştürdü. Yakışıklı oyuncu, bir tamirhane açmış.

Tamirhanedeki işlerler bizzat kendisi ilgilenen Tatlıtuğ, farklı dönemlere ait otomobiller topluyor ve onları modifiye ediyor.

500 BİN TL VERDİ

1970 model bir Chevrolet Monte Carlo satın alan Tatlıtuğ, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL ödedi.