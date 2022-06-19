Kıvanç Tatlıtuğ oğlu için paraya kıydı: Bakıcıya 25 bin lira maaş

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu için paraya kıydı: Bakıcıya 25 bin lira maaş

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti kısa bir süre önce dünyaya gelen çocukları Kurt Efe için Filipinli bir bakıcıyla anlaştı. Çiftin bakıcıya ödeyeceği ücretin 1400 dolar olduğu öğrenildi.

2016 yılında dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, geçtiğimiz nisan ayında Kurt Efe ismini verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.

Kurt Efe ilk defa geçtiğimiz günlerde görüntülenmiş ve babasına olan benzerliği ile dikkat çekti.

Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği görüldü.

Bakıcı arayışı son buldu

Kurt Efe için dadı arayışına giren çift, sonunda aradığını buldu.

Bir süredir Bodrum'daki evlerinde olan ve zaman zaman ünlü isimleri de evlerinde ağırlayan çift Kurt Efe için paraya kıydı.

Maaşı 25 bin lira

Filipinli bir bakıcıyla anlaşan ünlü çift, 1.400 dolar yani yaklaşık 25 bin TL ödeme kararı aldı.

Dadının ayırca vize, sigorta ve yılda bir defa Filipinler’e gidiş/dönüş uçak masrafının da karşılandığı öğrenildi.