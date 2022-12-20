Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla gezmelerde

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle bir AVM'ye giden Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist eşi Başak Dizer'in evliliği, ünlüler dünyasında örnek olarak gösteriliyor.

Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Kurt Efe'nin yüzü gösterilmiyor

Sosyal medyayı aktif kullanmayan Tatlıtuğ, baba olduktan sonra oğluyla yaptığı paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Kurt Efe'nin yüzünü göstermeyen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

Baba oğul paylaşımı

Son olarak gezmeye çıkan çift, sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımlarda bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla çekilen bir karesini hikaye kısmında paylaşırken, Dizer de eşi ve oğluna yer verdi.

Küçük Tatlıtuğ'un kime benzediği ise oldukça merak ediliyor.