Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla kumsalda dans ettiği anları paylaştı! Baba oğula yorum yağdı

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En son final yapan Aile dizisiyle ekranlarda olan Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi devam ediyor.
Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile Portekiz'e tatile gitti.
Tatlıtuğ, tatillerinden kesitleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Oyuncu bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.
Baba oğul dans ettiler
Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde yayınladı. Oyuncunun hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.
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