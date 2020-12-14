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    Kıvanç Tatlıtuğ, takipçisinden şikayetçi oldu

    Oyuncu, koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi olduğunu duyurduğu tweet'inin altına “Sanatçı bozuntususun” yazan takipçisinin hakarete varan eleştirisine kayıtsız kalmadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 10:01
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 10:37
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    Kıvanç Tatlıtuğ, takipçisinden şikayetçi oldu

    Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüse yakalandığından şüphelenip hastanede tedavi olmuş ve durumunu Twitter hesabından paylaşmıştı.

    Bu paylaşımın altına Seyit Ş. adlı bir takipçisi, "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun…" şeklinde hakaretlerde bulundu.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Duruma oldukça sinirlenen Tatlıtuğ, takipçisinden şikayetçi oldu.

    Şikayetin üzerine de konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Kıvanç Tatlıtuğ, takipçisinden şikayetçi oldu #1

    TEKNESİNİ ELDEN ÇIKARDI

    Denize olan tutkusuyla bilinen oyuncu son olarak 3 yıl önce aldığı teknesini 3 milyon 230 bin TL'ye satmasıyla gündeme gelmişti.

    Kıvanç Tatlıtuğ, takipçisinden şikayetçi oldu #2

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