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    Kıvanç Tatlıtuğ tatlı yaptı

    “Elmalı Strudel” yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 11:56
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    Kıvanç Tatlıtuğ tatlı yaptı

    Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, profesyonel aşçılık eğitimi almaya başladı.

    Kursa giden Tatlıtuğ, tatlı yaptığı bir anı sosyal medya hesabından paylaştı.

    “Elmalı Strudel” adlı tatlı için kollarını sıvayan Tatlıtuğ hamur açtı, sonrasında malzemelerini dizdi.

    ESKİ DİZİSİ AKILLARA GELDİ

    İnce ve detaylı çalışan oyuncunun keyifli olduğu gözlendi.

    Tatlıtuğ’un bu halleri, başrolünü üstlendiği “Kuzey Güney” dizisini akıllara getirdi.

    Kıvanç Tatlıtuğ tatlı yaptı VİDEO

    BİNLERCE KEZ İZLENDİ

    Maharetini gözler önüne seren Tatlıtuğ, paylaşımına “Bana çok değerli bilgiler öğreten tüm şeflerime tesekkür ederim” notunu düştü.

    Oyuncunun tatlı yaptığı anlar binlerce kez izlendi ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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