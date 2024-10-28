Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesinin bağ bozumu çıkarması

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Geçtiğimiz aylarda yeni bir iş için kolları sıvayan ekranların başarılı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile Kırklareli'ne gitti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un 41. yaşına bastığı bu doğum gününde Kırklareli'ne bağ bozumuna giden aile kendi şarap markalarını çıkarmak için hazırlıklara başladı.

KURT EFE DE ÜZÜM TOPLADI

Ünlü çift, minik oğulları Kurt Efe de yanlarına aldı. Minik parmaklarıyla anne ve babasına yardım eden Kurt Efe de üzüm topladı.

Paylaşılan samimi pozlara takipçileri yorum yağdırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında evlendi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bu mutlu evliliğinden bir de Kurt Efe adında oğulları var.