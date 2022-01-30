Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in doğmamış bebeğine reklam teklifi

Kıvanç Tatlıtuğ'un beş aylık hamile eşi Başak Dizer'in, bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından 200 bin dolarlık teklif aldığı iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftini bebek heyecanı sardı…

Doğuma 4 ay gibi bir süre var…

Çift, gözlerden uzak bir şekilde doğum için gün sayarken, bu sırada da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

REKLAM FİRMALARI SIRAYA GİRDİ

Buna göre minik Kıvanç için reklam firmaları adeta yarışa girdi.

Markalar reklamlarında minik Tatlıtuğ'u görmek isterken, beş aylık hamile olan Başak Dizer'in bir mobilya firmasından reklam teklifi aldığı önü sürülüyor.

2.7 MİLYON TL’YE “HAYIR” DEDİ

Bir firma, bebek odası takımlarını tanıtması için Başak Dizer'e 200 bin dolar (yaklaşık 2.7 milyon TL) teklif etti.

Ancak aynı firma, “hayır” yanıtını aldı.

Dizer’in bu kararı almasında eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un rolü olduğu konuşuluyor.