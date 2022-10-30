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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu büyüdü

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu büyüdü

Bodrum'da tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 6 aylık olan oğulları Kurt Efe'nin son halini paylaştı. Fotoğraf kısa sürede gündem oldu.