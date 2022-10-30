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- Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu büyüdü
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu büyüdü
Bodrum'da tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 6 aylık olan oğulları Kurt Efe'nin son halini paylaştı. Fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
- 30.10.2022 - 10:17
Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer, geçtiğimiz nisan ayında ilk kez anne ve baba olma heyecanı yaşadı.
Oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan çift, şimdilerde Bodrum'da sonbahar tatili yapıyor.
Kurt Efe 6 aylık oldu
Tatlıtuğ sosyal medyayı aktif kullanmasa da eşi Dizer, sık sık paylaşım yaparak güzelliği ve doğallığıyla beğeni topluyor.
Son olarak Dizer, 6 aylık oğlunun fotoğrafını paylaştı.
Gündem oldu
Kurt Efe'nin yüzünü göstermeyen genç annenin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Dizer, daha önce eşinin oğluyla 30'uncu günde ve 3'üncü ayında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Küçük Tatlıtuğ'un kimse benzediği ise oldukça merak ediliyor.