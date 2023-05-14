Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oyunu kullandı Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oylarını kullandı. Tatlıtuğ'un oy kullandığı anlarda ise eşi Başak Dizer'in beklediği görüldü.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemine devam ediyor.

Vatandaşların sabahın erken saatlerinde sandık başına geldi. Katılımın yoğun olması da dikkati çekti.

Sandık başına gidenlerden birisi ise ğnlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ ile eşi oy kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi oyunu kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oy kulanma işlemlerini gerçekleştirdi. Tatlıtuğ'un oy kullandığı sırada, eşinin beklediği görüldü.

Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oy kullandığı anlar ise çekile karelere yansıdı. İkilinin uyumu da gözlerden kaçmadı.