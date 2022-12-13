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    Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat buluştu

    Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da başrolleri paylaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin yönetmeni Hilal Saral ile bir araya geldi.
    • 13.12.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:20
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    Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat buluştu

    Türk dizi tarihinin en sevilen projelerinden biri olan Aşk-ı Memnu, 2010 yılında final yapmasına rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Dizinin konusunun yanı sıra oyuncularına büyük hayranlık besleniyor.

    Bihter ve Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat,  performansları ile büyük övgü toplamıştı.

    Yıllar sonra aynı projede buluştular

    14 yıl sonra aynı projede bir araya geleceği açıklanan ikili, hayranlarını heyecanlandırmıştı.

    Dijital platformda yayınlanacak film için New York sokaklarında görüntülenen iki oyuncu, yoğun ilgi görmüştü.

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat buluştu #1

    Yeniden bir araya geldiler

    Tatlıtuğ ve Saat, son olarak dün gece düzenlenen bir etkinlikte Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmeni ile bir araya geldi.

    Yönetmen Hilal Saral, ikiliyle birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

    Üçlünün buluştuğu anlar, dizinin hayranları tarafından sosyal medyada çok konuşuldu.

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat buluştu #2


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