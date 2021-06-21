Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un yeni mesleği

İki ünlü ve başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy ortak oldu.

Çok yakın arkadaş oldukları bilinen Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, ortak yatırım yapmak adına kolları sıvadı.

Yıllar önce bir iş insanın Tekirdağ’da şarap köyü yapmak için aldığı araziden 10’ar dönüm satın alan iki yakın dost, burada kendi şaraplarını üretecek.

ORTAK OLDULAR

10 dönümlük araziye, 250 metrekarelik kır evi yapma ruhsatları olan ikili, şimdiden yapı çalışmalarına başladı.

İLK ÖNCE KENDİLERİ İÇİN YAPACAKLAR

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un, ilk birkaç sene sadece kendileri için üzüm yetiştirip, şarap yapacağı öğrenildi.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması küslük dedikodularına sebep olmuştu.