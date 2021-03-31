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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a ret

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a ret

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kendilerini 2 yıldır tehdit eden Sinan Altıntaş hakkında bir kez daha uzaklaştırma kararı aldırmak istedi.