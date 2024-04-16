Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu Kurt Efe'nin doğum gününde buluştu Sinem Kobal Kurt Efe'nin doğum gününden paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu'nun o karesi olay oldu.

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2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.

Kurt Efe 2 yaşına bastı

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin oğulları Kurt Efe, 2 yaşına bastı. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe için yakın dostlarıyla bir doğum günü partisi organize etti.

Gündem olan poz

Ünlülerin akın ettiği partiye Kenan İmirzalıoğlu da katıldı. Birlikte poz veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu'nun fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.

Partinin en konuşulan karesini Sinem Kobal paylaştı.