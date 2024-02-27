Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'yi Başak Dizer paylaştı! Sosyal medya yıkıldı... Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Hong Kong tatili, sosyal medyada viral oldu. Peş peşe hikayeler paylaşan Dizer, eşi ve oğlunu da karelerine ekledi.

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ensonhaber.com

Kıvanç Tatlıtuğ aşkı, Başak Dizer'de buldu.

Sette tanışan ve evlenen ikili uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyordu ve mutlu sona geçtiğimiz yıl ulaştılar.

İkilinin Kurt Efe adını verdikleri bir çocukları oldu. Dizer, anne olarak olarak bebeğini kameralardan uzak tutuyor.

Ancak gazeteciler, Kurt Efe'nin yakından görüntüsünü çekmeyi başardı.

Bunun üzerine Başak Dizer yüzünü tam olarak göstermeden sosyal medyadan paylaşım yapıyor.

Bu defa rota: Hong Kong

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ oğulları Kurt Efe'yi alarak, Hong Kong'a gitti. İkili tatilinin keyfini sürerken Dizer ise bol bol sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kıvanç ile oğlu Kurt Efe'nin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, yorum ve beğeni yağdırdı.