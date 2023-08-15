Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe sporda! O anları Başak Dizer yayınladı Oğlu Kurt Efe ile spor salonunda buluşan Kıvanç Tatlıtuğ'un o karesini, eşi Başak Dizer sosyal medya hesabından yayınladı.

Baba olduktan sonra herkesin ilgisini daha çok çeken Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezona hazırlanıyor.

Ailesiyle tatil yapan ve Aile dizisi için hazırlanan Tatlıtuğ, şu sıralar zamanını spor salonunda geçiriyor.

Spor yaptığı anları da paylaşan ve ezber bozan oyuncunun bu defa misafiri ise oğlu Kurt Efe oldu.

O anları Başak Dizer paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, Bodrum'da tatillerine devam ediyor. Tatilden sık sık yaşadıkları anları paylaşmayı ihmal etmeyen Dizer, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin karesini "Ve spor biter" notunu düşerek paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin fotoğrafını görenlerden ise "övgü" dolu yorumlar geldi.