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Şu sıralar Aile dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, projeleri kadar aile yaşantısıyla da dikkat çeken bir isim.
2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.
Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile ortaya çıkan her anı büyük ilgi görüyor.
"Maşallah"
Baba Tatlıtuğ, bu kez oğlu Kurt Efe ile birlikte ördek sevdiği videoyla gündeme geldi. Kurt Efe'nin sevimli hallerine "Maşallah" yorumları yapıldı.
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