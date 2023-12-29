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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin yeni videosu sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin yeni videosu sosyal medyayı salladı Oyunculuğundaki başarısı kadar babalığıyla da herkesin takdirini alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile yeni bir video yayınladı.