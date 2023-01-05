Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı diziden ilk görüntüler

Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte 'Aile' isimli dizi ile televizyona dönecek Serenay Sarıkaya, sete çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı ilk kez bir araya getirecek projenin çekimleri de start aldı.

İki ünlü yıldızı buluşturan projenin başlayan çekimlerinden de ilk görüntüler basına sızdı.

Dizer çekimlerde

Dizinin çekimleri başlar başlamaz Başak Dizer ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Dizer, Serenay Sarıkaya ile başrol oynayan eşiyle birlikte çocuğunu da alıp Alaçatı'ya gitti. Dizer'in eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u orada da yalnız bırakmadığı öğrenildi.