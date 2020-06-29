Kıvanç Tatlıtuğ, yazlık kiraladı

Kıvanç Tatlıtuğ, evlerini ailesine verdi kendi kiraya çıktı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un Bodrum’da iki evi olmasına rağmen Yalıkavak’taki bir taş evi kiralaması şaşkınlık yaratmıştı. Oyuncunun bu kararı ailesi için aldığı ortaya çıktı.

EVLERİ AİLESİNE TAHSİS ETTİ

Pandemi sürecinde aylarca dışarı çıkmayan ailesini Bodrum’da ağırlayan Tatlıtuğ, evlerini onlara tahsis etti. Oyuncu, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte kiraladığı eve geçti.