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    Kıvanç Tatlıtuğ, yazlık kiraladı

    Kıvanç Tatlıtuğ, evlerini ailesine verdi kendi kiraya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 08:33
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    Kıvanç Tatlıtuğ, yazlık kiraladı #1

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un Bodrum’da iki evi olmasına rağmen Yalıkavak’taki bir taş evi kiralaması şaşkınlık yaratmıştı. Oyuncunun bu kararı ailesi için aldığı ortaya çıktı.

    EVLERİ AİLESİNE TAHSİS ETTİ

    Pandemi sürecinde aylarca dışarı çıkmayan ailesini Bodrum’da ağırlayan Tatlıtuğ, evlerini onlara tahsis etti. Oyuncu, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte kiraladığı eve geçti.

    Kıvanç Tatlıtuğ, yazlık kiraladı #2

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