Kıvanç Tatlıtuğ, yeni yazlığına yerleşti

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Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile yeni evde ilk tatillerini yapmaya gitti.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum Yalıvak’taki evini anne-babasına bırakmıştı. Oyuncu, Tilkicik Koyu’ndan 20 milyon TL’ye havuzlu bir villa aldı.

KOMŞULARLA SOHBET

Önceki gün de eşi Başak Dizer ile sezonu açtı. Sitenin iskelesinde güneşlendiler. Gün boyu yeni komşuları ile sohbet ettiler.

Başak Dizer’in görüntülenmemesi için şezlongları ters çevirtti.